شاهد.. 4 مفحطين وعشرات المركبات في قبضة مرور عسير

شاهد.. 4 مفحطين وعشرات المركبات في قبضة مرور عسير

2018/08/28
الساعة 1:44 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير 

ضبط مرور عسير 4 مركبات تُمارس التفحيط، كما حجز عشرات المركبات المتجمهرة في موقع التفحيط مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.

وشدد مرور عسير على أن الدوريات ستعمل بحزم وستحجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات على مواقع التفحيط، داعيًا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المُسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.

 

 


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