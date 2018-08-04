شاهد.. 4 نجاحات أمنية قوية خلال 24 ساعة منها سقوط محطمي ساهر

المواطن - الرياض

أعلنت الجهات الأمنية عن حصيلة نجاحاتها خلال الساعات الماضية، حيث قبضت على شخصين حطما كاميرات ساهر في أماكن مختلفة.

وأوضح الأمن العام، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي، أنه تم القبض على الفاعلين خلال 24 ساعة فقط.

كما قبضت الجهات المعنية على شاب اعتدى على أحد العاملين في أمانة الرياض، وذلك خلال 12 ساعة فقط من فعلته.

وأيضًا نجحت الجهات الأمنية في القبض على أحد الأشخاص أجبر مقيمًا على التوقف بسيارته في حفر الباطن وأشهر السلاح عليه.

وضمن نجاحات الجهات الأمنية، قبضت أيضًا على شخص تعمد حرق سيارة في الدمام خلال 24 ساعة من فعلته.