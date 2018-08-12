شاهد .. Real Madrid يجرح كبرياء ميلان بثلاثية نارية وديًا

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي Real Madrid الإسباني من الفوز وديًا على حساب نادي ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدف وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقاتل نادي Real Madrid حتى تمكن سريعًا من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

لم يتأخر نادي ميلان كثيرًا، حيث تمكن اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين من تسجيل الهدف الأول للروسونيري في شباك Real Madrid في الدقيقة الرابعة بطريقة جميلة.

وحاول نادي ميلان تسجيل هدف التقدم، خاصة أنه كان متفوقاً هجوميًا على حساب نادي Real Madrid ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

تمكن النجم الويلزي جاريث بيل بعد ذلك من تسجيل الهدف الثاني لفريق Real Madrid في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Real Madrid وميلان بتقدم النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، من مباراة Real Madrid وميلان، حاول الروسونيري الضغط هجوميًا من أجل تسجيل هدف التعادل، وحاول Real Madrid بعد ذلك إضافة الهدف الثالث ولكن تماسك دفاع الروسونيري حال دون ذلك.

نجح Real Madrid بعد ذلك في إضافة الهدف الثالث عبر النجم مايورال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

يذكر أن المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي جاء لتدريب Real Madrid في شهر يونيو الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي رحل عن تدريب الريال بعد نهاية موسم 2017-2018.

وكان نادي Real Madrid تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 بعد الفوز على نادي ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف.

تعاقد نادي Real Madrid في فترة الانتقالات الصيفية، مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي ولمدة ست سنوات.

رحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف Real Madrid لينضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في شهر يوليو الماضي.