شباعة خميس مشيط بلا كهرباء منذ الفجر والكهرباء تتجاهل البلاغات

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

يعاني سكان حي شباعة في خميس مشيط من انقطاع الكهرباء منذ فجر اليوم، فيما اشتكى الأهالي من عدم التجاوب مع بلاغاتهم.

وتلقت “المواطن” رسالة من فهد محمد العرداني قال فيها: نحن سكان حي شباعة بخميس مشيط بجوار المجمع الحكومي نعاني من انقطاع الكهرباء منذ الساعة الثالثة فجر الاثنين، وتقدمنا ببلاغات ولم يحدث أي تجاوب رغم تلقينا رسائل تفيد باستقبال البلاغات.

وطالب العرداني الشركة السعودية للكهرباء بضرورة الإسراع في إصلاح العطل ورفع المعاناة عن سكان الحي الذين عاشوا يومًا كاملاً بدون كهرباء وهي شريان الحياة في المنازل حيث إن كل أجهزه المنزل متوقفة على التيار حتى أن رفع المياه للخزانات فوق المنازل متوقف بسبب انقطاع التيار، كما أن هناك أجهزة لبعض المرضى في المنازل تتطلب عدم انقطاع الكهرباء فمن المسؤول؟!