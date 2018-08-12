شرطة الرياض تؤهل ٣٦٠٥ من منسوبيها المكلفين بخدمة ضيوف الرحمن

شرطة الرياض تؤهل ٣٦٠٥ من منسوبيها المكلفين بخدمة ضيوف الرحمن

2018/08/12
الساعة 1:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أقامت شرطة منطقة الرياض برنامجاً تأهيلياً وتوعوياً لمنسوبيها المكلفين بمهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام ١٤٣٩هـ لمدة ثلاثة أيام للفترة من ١٨-١٤٣٩/١١/٢٠هـ ، وذلك وفقاً للخطط الإعدادية والبرامج التأهيلية المعتمدة من مقام وزارة الداخلية، عقدت خلاله المحاضرات وورش العمل التي اشتملت على عددٍ من المحاور تركزت على إتقان تنفيذ خطط إدارة الحشود وفن التعامل والتواصل مع الجمهور وتطوير المهارات والقدرات وأهمية التهيئة المعنوية والجسدية للعاملين الميدانيين.

وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج (٣٦٠٥) مشاركين من منسوبي شرطة منطقة الرياض، عبروا عن فخرهم واعتزازهم بخدمة الحجيج واستشعارهم بشرف الزمان والمكان عاقدين العزم على تأدية واجباتهم بكل إخلاص وأمانة.

 


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