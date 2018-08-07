شرطة الرياض تنهي مغامرات عصابة سرقة وتفكيك السيارات

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من 12 شخصاً، امتهنت سرقة وتفكيك السيارات وبيعها كقطع غيار.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من اثني عشر متهماً، تسعة مواطنين ويمنيين وسوداني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، حيث تم القبض عليهم تباعاً في أوقات مختلفة خلال الفترة من ٨-١٤٣٩/١١/١٠هـ بحي طويق غرب العاصمة الرياض؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات وإخفائها في مواقع نائية واستراحات مستأجرة لتفكيكها وبيع أجزاءٍ منها كقطع للغيار، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل المختصين أقروا بما نسب إليهم موزعين الأدوار فيما بينهم، وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المركبات المسروقة، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وأضاف أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.