شرع في اغتصاب أخرى.. تنفيذ حكم القتل والصلب في قاتل برماوية طعنًا بمكة

المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل والصلب بأحد الجناة في مكة المكرمة وفيما يلي نصه :

قال الله تعالى ((إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْض ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

أقدم إلياس أبو الكلام جمال الدين -ميانماري الجنسية- على قتل نبين شونا سراج الإسلام -برماوية الجنسية-، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاتها بعد انتهاك حرمة منزلها وإطلاق النار فيه وسلب ذهبها وبيعه وانتهاك حرمة منزلين وتهجمه على أصحابهما والسرقة منهما وإطلاق النار والشروع في قتل صاحب أحد المنزلين والشروع في اغتصاب امرأة وسرقة السلاح وذخيرته المستخدمة في جرائمه.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله وصلبه وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني وذلك بقتله حداً وصلبه.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني إلياس أبو الكلام جمال الدين -ميانماري الجنسية- اليوم الأربعاء 26 / 11 / 1439هـ بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة.