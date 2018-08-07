شركة سيارات ألمانية شهيرة تنسحب من إيران بسبب العقوبات

المواطن - متابعة

أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات اليوم أنها تخلت عن خطط لتوسعة أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران يوم أمس وبدأ سريانها الثلاثاء.

يذكر أنه في أوائل 2016، أسست دايملر مشروعا مشتركا مع شركة إيران خودرو لصناعة وتجارة السيارات من أجل تصنيع وتوزيع شاحنات مرسيدس-بنز في البلاد.

وذكرت الشركة في بيانها أنها حتى الآن لم تستأنف أنشطتها المرتبطة بالسيارات ولا تلك المتعلقة بالشاحنات في إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس قرارًا تنفيذيًا يتم بمقتضاه فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

تأتي هذه العقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

وتغطي عقوبات الاثنين التعاملات الإيرانية بالدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى وبعض المعدات الصناعية، والأهم من ذلك، أنها ستستهدف أيضًا المعاملات التي تشمل الريال الإيراني وإصدار الديون السيادية للبلاد، والتي ستزيد من زعزعة استقرار عملتها، والتي بالفعل فقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة.