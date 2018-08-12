شركة صلة تُخيب جمهور الهلال

المواطن - طارق سعد

عانت جماهير هلالية، أرادت حضور مباراة فريقها ضد الشباب العماني، من سوء تنظيم شركة صلة، متعهدة تذاكر نادي الهلال والمسؤولة عن تنظيم مباريات البطولة العربية في السعودية.

وتوافدت جماهير الهلال بكثافة إلى ملعب جامعة الملك سعود باحثة عن تذاكر لحضور المباراة، لكن مشرفي شركة صلة ردوا أن التذاكر متاحة في الموقع الإلكتروني فقط، وهو ما قوبل باستهجان هلالي؛ لأن الموقع معطل لأسباب تقنية.

وهي المرة الثانية التي تتسبب شركة صلة في أزمة للجمهور الهلالي بعد الحادثة الأولى التي وقعت في افتتاح ملعب جامعة الملك سعود المستأجر من الإدارة الهلالية.