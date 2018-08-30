شركة معادن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل في مدينة رأس الخير الصناعية، ومحافظة طريف، بمسمى (فني كهربائي أول، ومراقب الأمن، وأخصائي تخطيط وصيانة، ومهندس المعادن، ومراقب صيانة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني كهربائي أول (Electrical Technician I) (مدينة رأس الخير الصناعية).

2- مراقب الأمن (Superintendent, Operation Security) (مدينة رأس الخير الصناعية).

3- أخصائي تخطيط وصيانة (Specialist Maintenance – UW – Planning) (محافظة طريف).

4- مهندس المعادن، العمليات والإنتاج (Metallurgical Engineer, Process & Product) (مدينة رأس الخير الصناعية).

5- مراقب صيانة – كربون (Superintendent, Maintenance -Carbon) (مدينة رأس الخير الصناعية).

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (هنا).