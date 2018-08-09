شروط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الحدود الشمالية

المواطن - عرعر

كشفت جامعة الحدود الشمالية عن ضوابط وشروط التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة للجنسين من أبناء المملكة.

وكانت جامعة الحدود الشمالية أعلنت اليوم عن تــوفــر عــدد من الــوظــائــف الأكاديمية الشاغرة للمعيدين والمعيدات بالابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام في الدراسة في الخارج باستثناء معيدي كلية الطب الذين سيعينون بعد المسابقة شريطة الابتعاث مباشرة.

وقالت جامعة الحدود الشمالية: إن الوظائف الشاغرة تتوزع بين كليات الجامعة بمقرها بعرعر وفروعها في كل من ( رفحاء – طريف – العويقيلة ) والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة حيث سيكون القبول متاحاً إلكترونياً لمدة أربعة أيام اعتباراً من بداية يوم الأحد 1439/12/01 هـ إلى نهاية دوام يوم الأربعاء 1439/12/04 هـ.

واشترطت جامعة الحدود الشمالية ما يلي:

أولاً: ضوابط التقديم:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة عن جيد جداً ، وأن تكون الشهادة من جامعة سعودية أو من جامعة موصى بها، شريطة معادلة الشهادة من الجهات المختصة. أن يكون حديث التخرج ( أي أن يـكـون مـن خـريـجـي عام 1435 / 1436 هــ) فما دون. أن تكون الدراسة انتظاماً ولم يسبق له الرسوب في أي مقرر أثناء دراسته الجامعية ويقدم صورة من السجل الأكاديمي مصدق من الجامعة المتخرج منها ضمن أوراقه المرسلة. يشترط للتخصصات الصحية أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . لبقية التخصصات غير الصحية يشترط أن يكون حاصل على درجة (70) كحد أدنى في اختبار القدرات العامة للجامعيين. لمتقدمي اللغة الإنجليزية الحصول على درجة (500) كحد أدنى في اختبار التوفل أو ما يعادله في اختبار الآيلتس ( IELTS ) ويقدمه ضمن أوراقه المرسلة. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار التخصص المعد من الأقسام الأكاديمية إن وجد.

ثانياً: الوثائق المطلوبة

صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو كرت العائلة للنساء في حال عدم وجود بطاقة الهوية الوطنية صورة مصدقة من المؤهل العلمي. صورة مصدقة من معادلة المؤهل إذا كان من جامعة خارجية. صور من السجل الأكاديمي مصدق من الجامعة المتخرج منها المتقدم. صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين. صورة من نتيجة اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. صورة من نتائج اختبارات التوفل وما يعادلها لمن يتطلب ذلك. أي وثائق أخرى.