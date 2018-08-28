شفاينشتايغر ينضم لقاعة مشاهير البافاري

المواطن - مروة نبيل

انضم باستيان شفاينشتايغر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ السابق، إلى قاعة مشاهير العملاق البافاري، وذلك تكريمًا لمسيرته الحافلة مع إف سي هوليوود.

وأصبح باستيان شفاينشتايغر، اللاعب رقم 18 في تاريخ نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي يحظى بشرف الانضمام إلى قاعة المشاهير، بصحبة أساطير العملاق البافاري وفي مقدمتهم؛ فرانز بيكنباور وأوليفر كان وفيليب لام وغيرهم.

ولعب شفاينشتايغر في الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ منذ 2002 وحتى عام 2015، وشارك خلال تلك الفترة في 500 مباراة بمختلف المسابقات، وكان ضمن فريق البافاري المتوج بالثلاثية التاريخية عام 2013.

ويعتبر باستيان شفاينشتايغر أحد أشهر لاعبي خط الوسط في جيله، نظرًا لقدرته على شغل جميع مراكز الوسط.