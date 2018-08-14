شماعة إلكترونية لإزالة الروائح غير المرغوب فيها‎

لطالما كانت رائحة العرق من أهم الأسباب التي تسبب الحرج والرهاب الاجتماعي والخوف من مخالطة الآخرين الأمر الذي دفع العديد من الجهات البحثية للبحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة.

فقد تمكن عاملون في إحدى الشركات الأمريكية للإلكترونيات من إنتاج شماعة ملابس إلكترونية لها القدرة على إزالة الروائح غير المرغوب فيها من الملابس عن طريق جزيئات “ميكرو” أصغر بقيم تتراوح ما بين 30 و120 مرة من جزيئات البخار، لتنتشر هذه الجزيئات داخل أنسجة الملابس لتزيل منها الروائح الكريهة غير المرغوب فيها.

وكشف الباحثون الأمريكيون أن عملية التنظيف تستغرق ما بين 5 و7 ساعات، كما تستطيع الشماعة الإلكترونية استبعاد البكتيريا والفيروسات الضارة، فهي تخلص الملابس من العرق، والدخان، ورائحة الطهي، ويصل سعر الشماعة الإلكترونية إلى 100 يورو.