شيرين الرفاعي تثير حيرة متابعيها بتغريدة: “اليوم أنا إنولدت”

المواطن -الرياض

بتغريدة غامضة وغريبة أطلت الإعلامية شيرين الرفاعي على متابعيها في موقع تويتر لتثير العديد من التساؤلات حول مضمون هذه التغريدة وما الذي تقصده.

وكتبت شيرين الرفاعي تغريدة جاء فيها : “قررت اليوم أبدأ من جديد .. أودع مكاني .. زماني .. مكتبي .. اليوم أنا إنولدت.” لتسود الدهشة بين متابعيها حول المقصد من هذه التغريدة ففي حين رأى البعض أنها ربما انتقلت إلى عمل جديد في قناة جديدة رأى البعض الآخر أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وأثارت شيرين الرفاعي ضجة الشهر الماضي حين تم السماح للمرأة بقيادة المركبات للمرة الأولى حيث ظهرت في مقطع فيديو تقود مركبتها بملابس غير محتشمة ما أدى إلى إحالتها للتحقيق من الجهات المختصة.

وفي وقت لاحق اعتذرت شيرين الرفاعي عما قامت به طالبة السماح والصفح من المجتمع ومن متابعيها وأطلق المغردون في حينه وسمًا بعنوان ” شيرين الرفاعي بنت السعودية”.

والمعروف أن شيرين الرفاعي من مواليد المدينة المنورة وهي ابنة رجل دبلوماسي، حيث نشأت في عائلة عريقة في السلك الدبلوماسي. حصلت شيرين الرفاعي على بكالوريوس قسم إذاعة وتلفزيون وتحضر الآن لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة الملك سعود. بدأت شيرين الرفاعي مشوارها الإعلامي في التلفزيون السعودي – قناة الإخبارية- وقدمت لمدة سنتين برنامجها الشهير بانوراما على التلفزيون السعودي القناة الأولى-. في سبتمبر 2012 انتقلت شيرين الرفاعي إلى قناة سي إن بي سي عربية ، وتولت تقديم نشرات الأخبار وبرنامج الأسهم السعودية وبرنامج السعودية في أسبوع ، وشاركت في تقديم فقرة الأسهم الإماراتية ضمن برنامج البوصلة ، بالإضافة إلى عملها كمراقبة لسوق الأسهم في القناة . انتقلت شيرين الرفاعي بعد ذلك إلى قناة الآن لتحقق حلمها بتقديم برنامج الوطن اليوم وهو برنامج يومي يختص بالشأن السعودي ، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار. بالإضافة لتقديمها لنشرات الأخبار قدمت شيرين الرفاعي العديد من البرامج ومنها :برنامج إيقاع، حياة السفراء في رمضان، عطفًا على السؤال، سيدة في العمل، لقاء خاص، وبرنامج بانوراما وغيرها.