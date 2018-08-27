صباح_الدوام .. دعوة أمل وتفاؤل مع عودة المعلمين للمدارس

المواطن - الرياض

اليوم الاثنين، بداية عودة المعلمين لمدارسهم، حيث تصدر وسم “صباح الدوام”، قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بالتزامن مع اليوم الأول لعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم.

وأعرب المعلمون والمعلمات عبر الوسم عن استقبالهم ليومهم الأول بهمة ونشاط، داعين الله بأن يوفقهم ،وذلك بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.

وبدأت اليوم الاثنين عودة أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية إلى مباشرة أعمالهم بالمدارس؛ استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ.

وعلق ياسر الحزيمي على الوسم بقوله: “إن أزعجك من العمل… العرق.. فهناك من لازمهم مع البطالة الأرق”، وذلك في رد منه على أولئك الذين يشعرون بالكسل في أول يوم دوام.

وغرد صقر بن بركي العتيبي قائلاً: “صباحي عباره عن شباك مفتوح ، وكوب قهوه ، ودوام جميل”.

وعلقت أخرى بقولها: “صباح العودة إلى الحياه.. يارب افتح لنا أبواب توفيقك واجعلها سنة مليئه بالتوفيق والنجاح والإخلاص بالعمل.. عوداً حميداً للجميع”.

وقالت معلمة تعليقاً على الوسم: “صباح أول يوم من رحلة العطاء.. صباح البهجة و الحياة و الجمال.. اللهُم بك نستعين على مَشاق الحياة وشدائدها ، استعانةً نَلفِظ بها كل مخاوفنا جانبًا و نمضي مُطمئنين”.