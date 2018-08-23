صحة الأحساء تكشف ملابسات الاعتداء على طبيب وممرضتين

المواطن- الأحساء

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، ملابسات الاعتداء على طبيب وممرضتين بمركز هجرة الصحي.

وقالت صحة الأحساء في بيان لها إن أحد المواطنين، اعتدى بالضرب على طبيب وممرضتين بمركز هجرة الصحي، التابع لفرع صحة الأحساء، ما أدى إلى إصابتهم.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة بما يكفل حقوق الممارسين الصحيين.

وبينت صحة الإحساء أن وفدًا من فرع الصحة قد قام بزيارة المصابين للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى زيارة مسؤولين من مديرية الشؤون الصحية لهم.

وشدد الوفد على حرص الوزارة على حماية جميع موظفيها، ومتابعة الحادث بشكل كامل مع الجهات المعنية لحين حصولهم على حقهم وفق النظام.