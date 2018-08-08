صحة الأحساء تنفي تسجيل عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا

المواطن - الأحساء

أكدت صحة الأحساء أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تسجيل عدد كبير من حالات مؤكدة لفيروس كورونا بالمحافظة.

وقالت الصحة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن: “ما يتم تداوله عن تسجيل عدد كبير من حالات مؤكدة لفيروس كورونا بمحافظة الأحساء غير صحيح”.

ولفتت الصحة إلى أنه لا توجد مخاوف من التعامل مع مثل هذه الحالات حيث إنه في حال تسجيل أي حالة يتم عزلها في قسم مجهز ومتطور والتعامل معها وفق معايير وتطبيقات مكافحة العدوى مما يضمن عدم انتقال المرض من المريض للآخرين.