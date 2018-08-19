صحة مكة تعزز العمل الإنساني باتفاقية مع سماف التطوعية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية شراكة مجتمعية لموسم حج 1439هـ مع أكاديمية سماف التطوعية SMAV بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير وممثل الفريق التطوعي الدكتور غسان.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن هذه الاتفاقية جاءت من منطلق أهمية المشاركة المجتمعية وتوجيه موارد المجتمع وقدراته في مواجهة التحديات ذات الأولوية وحسب مسارات المشاركة المجتمعية لتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين.

موضحة بأن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الخدمات الصحية ومواءمتها حسب احتياجات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة بموسم حج ١٤٣٩هـ .

وبموجب الاتفاقية تلتزم صحة مكة بتيسير دخول المتطوعين للمواقع الصحية المتفق عليها لتقديم الخدمات التطوعية الصحية للحجاج.