صحة مكة تكشف حقيقة مقطع وفاة طفل بسبب الإهمال في مستشفى الولادة

المواطن - مكة المكرمة

كشف المتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، حقيقة المقطع المتداول الذي يتضمن شكوى أحد المواطنين يتهم فيها مستشفى الولادة بمكة بالتسبب في وفاة طفله.

وقال متحدث صحة مكة في مداخلة هاتفية مع إذاعة جدة: إن الحادث وقع قبل قرابة شهر في أحد المستشفيات الحكومية، حيث تم استقبال الطفل الذي وصل محمولًا بواسطة والده، وكان في حالة حرجة، وتم التعامل مع الحالة وفق المقتضيات العلاجية، لكن حالة الطفل ساءت بشكل كبير.

ولفت إلى أن الطفل عانى من مضاعفات عديدة، حيث توقفت كل وظائف الكلى والكبد لافتًا إلى أنه تم التأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعت مع الحالة.

وقدم العتيبي العزاء لوالد وذوي الطفل، مشيرًا إلى أنه تم تحويل القضية إلى لجنة مختصة للوقوف على صحة الإجراءات المتبعة.

وكان فيديو متداول قد تضمن شكوى من والد الطفل الذي قال إن ابنه يبلغ من العمر عامين وتوجه به يوم الجمعة الموافق 22/ 10/ 1439 إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة بسبب ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وأدخل إلى قسم الطوارئ، ليقوم الكادر الطبي بالكشف المبدئي عليه دون أخذ العلامات الحيوية من حرارة ووزن وضغط، وتعاملوا مع الحالة من الكشف النظري فقط، وقاموا بإعطائه حقنتين الأولى في يده والأخرى في المغذي.

وقال والد الطفل: إن حالة ابنه أخذت بالتدهور سريعًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، محملًا الأطباء والمستشفى المسؤولية.