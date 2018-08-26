صحيفة بريطانية تحسم الجدل حول موعد الكشف عن أيفون X

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن شركة أبل بصدد الكشف عن النسخة الأحدث من هاتفها الذكي الجديد أيفون X، والذي يعد أحدث الموديلات التي تراهن عليها الشركة الأميركية في الأسواق العالمية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أيفون X بجيله الثاني سيتم الكشف عنه خلال سبتمبر المقبل، أي بعد أيام قليلة من الآن، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي تغيير يتعلق بموعد الإصدار المعتاد الذي تتبعه الشركة الأميركية في الكشف عن هواتفها الجديدة منذ سنوات بعيدة.

ويعد شهر سبتمبر من كل عام هو الموعد الرئيسي لكشف شركة أبل عن أحدث ما توصلت إليه على مستوى صناعة الهواتف الذكية، أو حتى التكنولوجيا المرتبطة بها بشكل رئيسي.

وكان تقرير حديث قد تحدث عن بعض التعديلات التي قد تلجأ إليها شركة أبل الأميركية العملاقة فيما يتعلق بموعد إصدار هاتفها الذكي الجديد أيفون 9 أو حتى الجيل الثاني من أيفون X.

وقالت مجلة فوربس الأميركية إن موعد طرح هاتف أيفون 9 قد يتأجل لشهرين، أي أن الموعد الفعلي لظهور الهاتف قد يكون في نوفمبر المقبل، وذلك على الرغم من كون الشركة الأميركية قد اعتادت الكشف عن أحدث ما توصلت إليه على مستوى التكنولوجيا في سبتمبر من كل عام.

تقرير المجلة الأميركية يرجح أن يظل الموعد الرسمي للكشف عن أيفون X بجيله الثاني والنسخة بلس من الهاتف في الشهر المقبل، ومن ثم فإن هاتف أيفون 9 هو الذي سيتأجل طرحه إلى نوفمبر.

واستشهد التقرير بما جرى في العام المقبل، والذي شهد غياب أيفون X عن الأسواق بشكل فعلي رغم إعلان الشركة الأميركية عنه، غير أن نفاذ الكميات المطروحة من خلال الطلب المسبق، قد أدى إلى بدء انتشار الهاتف بشكل فعلي مع نهاية العام.