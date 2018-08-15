صحيفة مصرية.. قطر تقود صفقة وحيد القرن مع إسرائيل

المواطن - الرياض

تواصل قطر العمل ضد المصالح العربية والإسلامية وتسعى إلى استكمال ما فشل فيه تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والمخلوع مرسي من خلال العمل مع إسرائيل لإتمام ما يعرف باسم صفقة القرن التي تعارضها العديد من الدول العربية والإسلامية.

وقالت صحيفة ” مصر 11 ” في تقرير لها اليوم إن تميم يقوم بالتسويق لبيع القدس الشريف لليهود وذلك عبر وساطتها بين حماس وحكومة الاحتلال والضغط على حماس لتقديم تنازلات للكيان الصهيوني، وهذا تصرف دنيء وغير مستغرب من حكومة تنظيم الحمدين الإرهابية فهي تعشق التطرف والانحلال عن القيم.

‏ وتعود قطر من جديد لطعن العرب في رعايتها لصفقة القرن كما ذكرت القناة العبرية الثانية فإن مبعوثًا إسرائيليًا رسميًا زار العاصمة القطرية الدوحة في الأيام الأخيرة، وذلك بهدف تجنيد أموال قطرية من أجل صفقة يجري العمل لإتمامها بين حماس وإسرائيل.

ومع ذلك فإن هذه التطورات لم تمنع تل أبيب من إبقاء الضغط على حماس بإيقاف شحنات الوقود والغاز إلى القطاع رداً على ما وصفته باستمرار إطلاق الطائرات الورقية وإشعال الحرائق والاحتكاكات على امتداد السياج الحدودي.