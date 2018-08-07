صرف دعم حساب المواطن بالتزامن مع فواتير الكهرباء

المواطن - الرياض

حادثان متباينان ينتظرهما المواطن يوم الخميس المقبل، أحدهما يبعث الطمأنينة في القلب ويزيد الرصيد في البنك والثاني يثير القلق ويسحب من الرصيد على قدر الاستهلاك.

تقديم وتأجيل

الحدث الأول هو صرف دعم حساب المواطن عن الدفعة التاسعة والتي تم تقديم صرفها إلى يوم التاسع من الشهر الجاري بدلا من اليوم العاشر الذي يصادف يوم الجمعة.

أما الحدث الثاني فهو تسديد فواتير الكهرباء عن شهر يوليو والتي تم تأجيلها إلى يوم التاسع من أغسطس ولمدة أسبوع متواصل.

وما بين الحدثين يجتهد المواطن في ترتيب ميزانيته وإعادة جدولة المصروفات خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ترقب حساب المواطن

من المقرر أن يتم إيداع الدفعة التاسعة من الدعم المخصص للمستفيدين في برنامج حساب المواطن يوم الخميس المقبل بدلا من الجمعة.

ومن المقرر أيضا أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة التاسعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة العاشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل فتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

مخاوف من فواتير الكهرباء

كما يترقب المواطنون إصدار فواتير الكهرباء عن شهر يوليو في التاسع من شهر أغسطس الجاري وفقًا لما هو معلن سلفًا من الشركة السعودية للكهرباء.

وكانت الكهرباء قد أعلنت أن عملية إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو للمشتركين في القطاع السكني ستبدأ في 9 أغسطس، وتستمر على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعًا.

وكانت فواتير الكهرباء يتم إصدارها في يوم 28 من كل شهر ميلادي وهو اليوم التالي لصرف رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري.

وبررت الشركة أن قرار إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو خلال الفترة ما بين 9 أغسطس إلى 15 أغسطس يأتي تنفيذًا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث آليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا.

ويتخوف العديد من المستهلكين من حدوث تغير في قيمة فاتورة الكهرباء نظرًا لتأخر صدورها إلى ما بعد شهر يوليو وهو ما نفته الشركة، حيث بينت في وقت سابق أن إعادة جدولة إصدار الفواتير لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك كما لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية.

وشددت الشركة على أن الفواتير، رغم صدورها في أغسطس، إلا أنها ستقتصر حصرًا على كلفة الاستهلاك في شهر يوليو، ولن تشمل مطلقًا كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة، المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريًا.