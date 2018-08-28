صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

المواطن - واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 13ر145 نقطة أو ما يعادل 64ر0% ليصل إلى 77ر22944 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 41ر11 نقطة، أو66ر0% ، ليصل إلى 36ر1740 نقطة.
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