“صكها رأسها” و”طيعو شوري” .. تغريدة تضع “هيئة الإذاعة والتلفزيون” في مرمى النقد !

المواطن - عبدالرحمن دياب

أثارت تغريدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون على موقع “تويتر” حالة من الغضب والرفض على موقع “تويتر” بسبب الأسلوب الذي نُشرت به، والكلمات التي لم تكن مناسبةً لمكانة هيئة حكومية كبيرة.

صكها رأسها!

وجاء في تغريدة الهيئة: “بعد أن قرأت تغريدة تركي آل الشيخ (صكها رأسها)، هل تحتكر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتخسر رضا السعوديين، وربما اشتراكاتهم، أم تستهدي بالله، وتقول لأبو ناصر تم؟ ترى ويلّي عليك أحسن من ويلّي منك يا STC… طيعو شوري!”.

مطالب بالمحاسبة:

بداية رأى المغرد منذر آل الشيخ مبارك أن التغريدة غير موفقة، لأنه حساب رسمي يفترض أن يكتب بعبارات عربية دون أخطاء لغوية ويجب أن تكون من أهم أهداف الإذاعة والتلفزيون المحافظة على لغتنا!

وتابع: “أجزم أن هذه التغريدة لن تمر دون حساب فثقتي كبيرة في القائمين على وزارتنا فهذا الحساب ليس حساب شخصي”!!

وفي سياق متصل، عقب الكاتب شويش الفهد بقوله: “من الذي يعبث في أجهزتنا الحكومية.. صكها راسها أجل”.

أسلوب غريب!

وتعجب سلطان الأدغم من التغريدة وأسلوبها الغريب، وقال: “بدأت أشك في هذا حساب حكومي رسمي.. المسؤول عن التغريدات يجب ان يعرف هناك بعض الكلمات لا تليق بحساب يمثل هيئة حكومية تابعة للدولة”.

ورأى الكاتب فهد اللهيبي أن الحساب الرسمي يغرد بما يليق بمكانته ومسؤوليته بعيدًا عن “الكلمات الساخرة” أو التهديدية حتى وإن كانت بصيغة المداعبة.

وشدد اللهيبي على ضرورة أن يلتزم المختص عن التغريد في الحساب بالتفريق بين التغريد من حسابه الخاص والحساب الحكومي الرسمي.

وعلق المهتم بالثقافة والفنون عبدالله الحمد: “حساب مؤسسة دولة رسمي يستخدم مصطلحات مناطق محدودة.. ويلّي ولغة مستوى ثالث أقل من العامية! غير مقبول أبدًا! الحساب الرسمي غير الشخصي والمحتوى المكتوب (غير الشفهي) يا جماعة.. لن أرفع مستوى طموحي وأطالب بدليل تحريري يلتزم به.. لكن هذا المستوى!!!”.

الجدية مطلوبة:

ورفضت ابتسام المخلافي أسلوب التغريدة وعلقت بقولها: “ويلي عليك، ويلّي منك، صكها راسها! استغرب من هذا الأسلوب الذي يصدر عن هيئة وطنية كبيرة مثل الإذاعة والتلفزيون.. الموضوع من المفروض أن يؤخذ بشكل جدي أكثر من هذا”.

ومن جانبه، علق صالح الرشودي بقوله: “الحقيقئ شئ يفشل جهة إعلامية في المملكة تتكلم بهذه الطريقة.. الشعب لا يريد إلا النتيجة وكما نعلم أن تويتر مشاهد من جميع أنحاء العالم هل نٌضحك العالم علينا.. هل نصبح مسخرة ونكت متداولة؟.. أرجو الضرب بيد من حديد على مثل تلك الخطابات “.

وكتبت وسيمة العتيبي: “ما هذه اللغة؟.. أنتم جهات حكومية يفترض بأن يتم التخاطب بشكل خاص وأرقى من شغل الدرباوية هذا”.

ومن جانبه، قال تركي الشمري: أسلوبي وكلامي مع دكاترة الجامعة أرقى من هذا.. كيف حساب جهة حكومية يغرد بهذه الطريقة!!!!”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ أعلن نقل منافسات الدوري مجانًا للجماهير.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا”.

وتابع تركي آل الشيخ تغريدته قائلًا: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك”.

وكان حمود الرميان رئيس شركة انتجرال STC كان قال بأن الدوري السعودي في موسمه الجديد سينقل فقط وبالمجان على تطبيق دوري بلس على الهاتف النقال، وهو الأمر الذي رفضه تركي آل الشيخ بشكل نهائي.

وعلق تركي آل الشيخ على هذا الأمر، قائلًا: “التطبيق يساوي نت يساوي مو مجاني النقل، الجمهور يجب أن يرى مجانًا، هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفوا لكم حلا، وإلا داود يسخن”.