صلاح أول لاعب إفريقي وعربي يُرشح لنهائيات الأفضل في أوروبا

المواطن - محمد سمعه

دخل المصري محمد صلاح ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قائمة المرشحين النهائية لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن عام 2018.

وحقق محمد صلاح في موسم 2017- 2018 العديد من الإنجازات الخرافية، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، كذلك نال الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي وفاز بلقب أفضل لاعب في البريميرليج أيضًا عن الموسم الماضي.

ويعد محمد صلاح بعد ترشحه لنهائيات جائزة أفضل لاعب في أوروبا، أول لاعب عربي وإفريقي يترشح للجائزة حيث ينافس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على حصد اللقب للمرة الأولى في مسيرته.

كما وصل محمد صلاح مع نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولكن الريدز خسر اللقب أمام نادي ريال مدريد الإسباني بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في مدينة كييف الأوكرانية.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي بمقابل مادي قدره 34 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل محمد صلاح في قيادة نادي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2018- 2019، خاصة أن الريدز لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989- 1990.

شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وسجل هدفين في البطولة حيث سجل هدفًا في شباك منتخب روسيا، وهدفًا آخر في شباك منتخب السعودية.