صلاح ينافس رونالدو ووصيف مونديال روسيا على الأفضل في أوروبا 2018

المواطن - محمد سمعه

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كلاً من المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في القائمة النهائية لاختيار أفضل لاعب في أوروبا عن عام 2018.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية إن صلاح اختير من قبل اليويفا في القائمة النهائية رفقة النجم رونالدو والنجم مودريتش لاختيار لاعب منهم ليكون الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن العام الجاري.

وكان محمد صلاح وصل مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018 حيث خاض المباراة النهائية ضد نادي ريال مدريد وانتهت بفوز الريال بثلاثية مقابل هدف في شهر مايو الماضي.

كذلك تُوج كل من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب نادي ليفربول.

يذكر أن كريستيانو رونالدو شارك مع منتخب البرتغال في مونديال روسيا، كذلك شارك صلاح مع منتخب مصر وشارك اللاعب مودريتش مع منتخب كرواتيا.

حقق مودريتش أفضل أداء ونتيجة له مع المنتخب الكرواتي، حيث ساهم في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ منتخب كرواتيا.

ويذكر أن منتخب كرواتيا خسر لقب مونديال 2018 لصالح المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين.