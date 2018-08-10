صلة تطرح تذاكر مباراة الهلال والشباب العماني.. تعرف على الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والشباب العماني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب العماني الموحدة بين 35 و50 و75 ريالًا، فيما بلغ سعر المنصة الفضية للعائلات 400 ريال، وللأفراد 500 ريال، وجاء سعر تذكرة المنصة الذهبية للعائلات 600 ريال، وللأفراد 650 ريالًا.

وأضافت شركة صلة الرياضية عبر حسابها على “تويتر”: “جماهير الزعيم.. ننوه على أن التذاكر التابعة لفئة CAT 3F- CAT 2F خاصة بالعوائل فقط”.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال والشباب العماني ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، بعد غد الأحد، على إستاد جامعة الملك سعود.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، قد أعلن عن قائمة الزعيم في كأس العرب للأندية الأبطال، وجاءت كالتالي: علي الحبسي، محمد الواكد، عبدالله المعيوف، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، علي آل بليهي، أحمد شراحيلي، محمد البقعاوي، محمد البريك، ياسر الشهراني وحسن كادش.

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أيضًا كلًّا من؛ مهند فلاتة، عبدالملك الخيبري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فهد الرشيدي، أندري كاريلو، أحمد أشرف، سالم الدوسري، مختار فلاتة وعمر خربين.