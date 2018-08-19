صورة اليوم.. الطبيعة تعانق خيام ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

المواطن - عبدالرحمن دياب

تستحق صورة اليوم.. فهي مزجت بين الطبيعة ورحمة الله تعالى على عباده مع يوم مبارك، وهو يوم التروية الذي يسبق يوم الوقوف بعرفة.

والصورة عبارة عن خيام الحجاج ليل اليوم الأحد، وفي الخلفية يلمع البرق ليعطي للمشهد شكلًا جذابًا.

وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن هناك شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة على العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، مع هطول أمطار متوسطة.

ودعا المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه الأجواء غير المستقرة.