صورة اليوم.. دوام السلامة أفقٌ وحماية

المواطن - الرياض

دوام السلامة أفقٌ وحماية.. بهذه الكلمات علقت وزارة الدفاع على صورة لطائرة عسكرية تراقب الأجواء لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام، لتؤكد خلالها أن الأمن يبذل قصارى جهده لتأمين ضيوف الرحمن وأداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

وتحرص الجهات المعنية على خروج موسم الحج بشكل مشرف كما جرت العادة، تحت رعاية القيادة التي توفر كل السبل والإمكانات للوزارات والهيئات لتسخيرها في خدمة ضيوف الرحمن.