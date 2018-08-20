صورة اليوم.. ساهرون لأمن المشاعر وأمان ضيوف الرحمن

المواطن - عبدالرحمن دياب

ساهرون لأمن المشاعر وأمان ضيوف الرحمن.. جملة لخصت الجهود الأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية خلال موسم الحج الحالي الذي يسير بحمد لله بشكل منظم، وسط تناغم كبير بين جميع الجهات المعنية المشاركة.

ونالت صورة لطائرات المملكة الأمنية التي تطوف في الأجواء لحماية ضيوف الرحمن تداولًا واسعًا وإشادة كبيرة، لما يبذله الأمن بكافة قطاعاته من جهود مميزة لإنجاح موسم الحج الحالي، وهو ما انعكس في نجاح نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة في وقت قياسي.

وأعلن أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة.

وأكد الفيصل، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإمارة مكة على “تويتر”، أن نفرة ضيوف الرحمن تمت بكل يسر وسهولة في زمن قياسي.

واستقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة، بعد أن مّن الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا حال وصولهم اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدؤوا في التقاط الجمار، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة من خلال استخدام قطار المشاعر، إضافة إلى الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة بمتابعة من رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة الذين يهبون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.