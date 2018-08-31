صورة صادمة للرئيس حسني مبارك .. شيب وتجاعيد ووزن زائد!

المواطن - القاهرة

صُدم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بصورة حديثة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وبجواره إحدى السيدات.

وظهرت على حسني مبارك بشكل واضح علامات الشيخوخة وتقدم العمر، حيث اكتسى شعره بالشيب ولوحظ أن وزنه ازداد بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود تجاعيد على وجهه.

وحسني مبارك يبلغ من العمر 90 عامًا، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011 في أعقاب ثورة يناير.

كما أن حسني مبارك هو الرئيس الرابع لمصر خلفًا للرئيس محمد أنور السادات.

وحصل حسني مبارك على تعليم عسكري في مصر متخرجًا من الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية في إبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.

وفي عام 1975 اختار محمد أنور السادات، حسني مبارك نائبًا لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام 1981 على يد الجماعات الإرهابية تقلد حسني مبارك رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999.