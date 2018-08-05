صورة عفوية لخادم الحرمين مع حفيده عبدالعزيز

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع حفيده عبدالعزيز بن خالد بن سلمان .

وظهر الملك سلمان بن عبدالعزيز في الصورة، وهو يلاعب حفيده عبد العزيز بن خالد بن سلمان بتلقائية وعفوية، حيث حازت الصورة على إعجاب متداوليها.

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان هو سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.