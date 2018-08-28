صورة من إنسانية المملكة.. يستضيف عمال النظافة أثناء نزهة عائلية

صورة من إنسانية المملكة.. يستضيف عمال النظافة أثناء نزهة عائلية

2018/08/28
الساعة 7:36 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- سعيد مشهور - أبها

في موقف إنساني مؤثر، وثق مدير فرع مكتب هيئة الرياضة في منطقة عسير، معتق آل جرمان، قيام زائر لمتنزهات السودة باستضافة مجموعة من عمال النظافة، أثناء تنزهه هو وأسرته.

وقام الزائر بتقديم المشروبات والمأكولات لهم من باب الإحسان عرفاناً بما يقومون به من أعمال جليلة لخدمتنا.

وقال ابن جرمان لـ” المواطن” : أثناء مروري في منتزه السودة شاهدت هذا المنظر الجميل الذي يعكس ترابط المجتمع السعودي وإنسانيته مع الجميع فوثقت اللقطة الجميلة التي تغني عن آلاف الكلمات.

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