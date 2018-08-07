صورة هذه الفتاة أثارت جدلًا وسخرية في الكويت.. ما قصتها؟

المواطن - الرياض

لم يهتم المغردون على “تويتر” بتصريح السفير الطاجيكستاني بجاهزية اتفاقية تبادل العمالة مع الكويت للتوقيع، بقدر اهتمامهم وتركيزهم على صور مرفقة قالوا إنها لإحدى العاملات الطاجيكستانات المرتقب وصولهن إلى الكويت.

ونشرت حسابات كويتية النبأ مرفقًا به صورة الفتاة الحسناء الطاجيكستانية، لتنهال التعليقات الساخرة، وسط دفاع عن نساء الكويت ورفض لعقد أي مقارنات بين الكويتيات والعاملات القادمات.

وعلق عتيج بقوله: “لو تحط مليون صورة كي تستفز البنت الكويتية، ولو تلف الكره الأرضية لن تجد مثلها تعمل وتنظف وتربي وتدرس وتطبخ”.

أما سارة فكتبت: “كل سنة أذهب إلى الكويت وأرى الجميلات.. هن أجمل من فتيات السوشيال ميديا، وفوق هذا لديهن أدب وأخلاق وأناقة”.

ومن جانبه، أكد الصعيبي: “الله نساء الكويت والخليج عامة مربيات وراعيات منازل، بالإضافة إلى أدبهن واحترامهن ويسمعن كلام أزواجهن وأكثرهن خدومات”.

وسخرت أم يوسف بقولها: “أنا أول واحدة أطلب عاملة منزلية”.

ومزح شعبوي: “إذا حدثت مشكلة معهن مثل الفلبين سنطلب من حكومتنا تجنيس عمالتهن”.

وفي المقابل، علق نوف على الصورة بقوله: “وضع صورة لفتاة جميلة وربطها بخبر للعمالة الطاجيكية أسلوب رخيص جدًّا وإيهام المتابعين للتغريدة بأن شعب الكويت شعب لم يشاهد الجمال وشعب فاسد.. اتق الله في نفسك أخي”.