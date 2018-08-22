صور “المواطن”.. العصائر الطازجة تنعش حجاج الرحمن بمشعر منى

بعثة المواطن - منى

بعد يوم منهك يعود حجاج وضيوف الرحمن من منشأة الجمرات بعد غروب الشمس، لأخذ قسطٍ من الراحة والاستمتاع بالمشروبات الباردة والطازجة القريبة من مخيماتهم داخل مشعر منى.

ويقصد بعض الحجاج بوفيهات الوجبات السريعة والخفيفة المرخصة من أمانة العاصمة المقدسة لتناول الطعام والشراب وتعويض الجهد الذي بذلوه خلال المناسك.

ووثقت “المواطن” ازدحام محال العصيرات والوجبات الخفيفة ومحال الفواكه بمئات الحجاج داخل مشعر منى.