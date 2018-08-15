صور صادمة.. انعدام النظافة والرقابة في سودة عسير

المواطن - ماجد الحابي - السودة - عسير

أبدى متنزهون في سودة عسير استياءهم من سوء نظافة أماكن الخدمات العامة وانعدام الرقابة.

وأكد زوار أن هناك بعض الملاحظات السلبية التي تنعكس على راحة السياح والمصطافين.

وقال أحد الزوار: إن هناك تدنيًا في مستوى النظافة والخدمة بدورات المياه، حيث يوجد تلوث كبير على الأرضيات، وسط تسريب المياه وانتشار الراوئح.

ومن جانبه، ذكر المواطن علي بن صالح أن المطاعم ومحلات الأغذية تحتاج إلى رقابة، حيث تم شراء الغذاء من أحد المطاعم وللأسف وجد فيه شعر، كما أن أدوات الطبخ قديمة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وناشد المصطافون الجهات المختصة من أمانة عسير وكذلك مكتب السياحة بالقيام بواجباتهم تجاه الجذب السياحي بالمنطقة التي تعتبر من أجمل المناطق السياحية من حيث الأجواء والطبيعة الخلابة.