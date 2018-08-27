صور صادمة.. دورات مياه مشتركة في حديقة صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي محافظة صامطة والقرى المجاورة لها وزوار حديقة البلدية استياءهم وتذمرهم من وجود دورات مياه مشتركة للرجال والنساء والأطفال في مكان واحد.

– افتقار للخدمات:

وفي تصريحات خاصة لـ “المواطن” تحدث محمد ناشب قائلا : تعتبر حديقة البلدية من أكبر الحدائق في المحافظة والتي تقام فيها أكثر الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية وخاصة أيام العيد وهي مجاورة لمبنى البلدية وتزدحم بالزوار طيلة أيام العام ولكن تفتقر إلى عدم وجود دورات مياه منفصلة للرجال والنساء والأطفال وهذا الشيء مؤسف جدا من قبل الجهات المعنية ويجب الوضع في الحسبان أن دورات المياه من أهم الأشياء التي يجب توفرها في الحدائق العامة

– الاختلاط أمام دورات المياه :

بدوره أضاف عبدالله عواجي قائلا : من المخجل والمؤسف وجود حمامات واحدة مشتركة للرجال والنساء وخاصة عندما تشاهد خروج امرأة من أمامك وبعض الأوقات تشاهد نساء مسنات أمام دورات المياه ومعهن شباب في الانتظار من أجل الدخول إليها ويزداد هذا المنظر أيام تنظيم المهرجانات والفعاليات في هذه الحديقة ولا نعلم لماذا تم إقفال القسم النسائي لدورات المياه في الفتره الماضية.

-دورات مهملة :

أما حسن بجوي فأضاف قائلا : إن هذه الدورات مهملة بعض الشيء ولا يوجد لها صيانة دورية وغير نظيفة ويجب الاهتمام بها ومراعاة الزحام الذي يحدث في هذه الحديقة والتي تعتبر من الحدائق المهمة في المحافظة ووقوعها في منتصف المحافظة.

-وجود حفريات :

فيما يشير خالد كريري إلى أن في الحديقة بعض الحفريات في منتصف هذه الحديقة والتي قد تؤدي إلى إيذاء بعض الزوار وخاصة الأطفال الذين يركضون وأيضا الذي لا يشاهدها بسبب تغطية العشب لها.

-رد الأمانة :

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان حسين معشي والذي أوضح قائلا : تم توقيع عقد مشروع دورات مياه وخدمات بأعلى المواصفات وسيتم البدء في تنفيذها قريبا.

فيما ناشد أهالي المحافظة والقرى التابعة لها ومرتادو هذه الحديقة عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة توفير دورات المياه بجميع أقسامها في أسرع وقت ممكن وذلك بسبب الازدحام الذي تشهده هذه الحديقة.