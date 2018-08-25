صور صادمة.. 448 ذبيحة فاسدة في مسالخ عشوائية بمكة

صور صادمة.. 448 ذبيحة فاسدة في مسالخ عشوائية بمكة

2018/08/25
الساعة 1:29 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أتلفت بلدية جنوب مكة المكرمة 48 ذبيحة فاسدة في مسلخ عشوائي بمخطط ولي العهد (1).

وأوضحت أمانة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المسلخ العشوائي تديره عمالة مخالفة لنظام العمل وتم تطبيق الإجراء النظامي حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أتلفت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة 400 ذبيحة فاسدة في مسلخ عشوائي بشارع الحج (المقرح) تديره عمالة مخالفة لنظام العمل تم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة لجهة الاختصاص.


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