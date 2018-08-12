صيغة تكبيرات عيد الأضحى وموعدها

المواطن - الرياض

تعطرت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تضمنت تكبيرات عيد الأضحى المبارك إضافة إلى التلبية والتهليل والتسبيح.

ومع الساعات الأولى من شهر ذي الحجة بدأ المغردون في مشاركة تكبيرات عيد الأضحى المبارك سواء عبر مقاطع فيديو أو صور أو حتى كتابات نصية.

وشارك المغردون أحاديث نبوية عدة حول فضل تكبيرات عيد الأضحى وأفضل الأعمال التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون في العشر الأوائل من ذي الحجة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وبحسب موقع سماحة الإمام ابن باز رحمه الله فإن التكبير في العيدين يقصد به : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثله: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي عيد الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يومًا، من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير.

ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة.

أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع بدعة، كونهم يتكلمون بصوت واحد هذا بدعة غير مشروع.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أمس السبت أن اليوم هو غرة شهر ذي الحجة وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 21 من شهر أغسطس الجاري.