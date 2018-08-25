ضاحي خلفان: هذا ما يريده أردوغان من انشقاق قطر عن العرب

المواطن - الرياض

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيرغم قطر على سداد ديونه.

ورأى خلفان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تقرب أردوغان من قطر وحثها على الانشقاق عن التحالف العربي والخليجي القصد منه أن يستفرد الذئب بالشاة ثم ينقض لالتهام فريسته.

وتابع خلفان: “سُتدفع أموال الشعب القطري للخليفة الإسلامي المزعوم أردوغان”!