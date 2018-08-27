ضاحي خلفان يوجه رسالة لمرتزقة قطر بسبب مهاجمتهم للمملكة

ضاحي خلفان يوجه رسالة لمرتزقة قطر بسبب مهاجمتهم للمملكة

2018/08/27
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن المتابع بشكل يومي للإعلام القطري المهيمن عليه من “المرتزقة” يلاحظ تشويهًا متعمدًا لسمعة المملكة.

وأضاف خلفان في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” موجهًا رسالة لهم: “ثقوا تمامًا أيها الجهلة أن المملكة كبيرة في عيون الكبار، وأن الصغار سيظلون صغارًا على الدوام”.

وتابع: “كيف احتل المرتزقة الإعلام القطري ليوظفوه في شتم المملكة والإمارات ومصر وبقية الدول العربية التي ليس للإخوان فيها نفوذًا.. هل يعقل هذا التصرف من حكومة أم أن الحكومة محكومة!!”.


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