ضبط وافد بالریاض یزور شھادات صحیة ویبیعھا على العمالة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنھا ضبطت وافدًا في العاصمة الرياض، قام بتزوير الشھادات الصحية وبيعھا على العمالة.

وأضافت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافدًا في الرياض يقوم بتزوير شهادات صحية للعمالة.

وأوضحت الوزارة أنھا أحالت المتھم بعد ضبطه إلى النيابة العامة؛ لتُتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.