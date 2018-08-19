ضبط 135 مخالفة لـ ضريبة القيمة المضافة في مكة المكرمة خلال موسم الحج

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 135 مخالفة تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن إطار حملتها التفتيشية المكثفة في موسم الحج التي شملت محلات بيع التجزئة والجملة لكل ما يتعلق (التموين الغذائي – محلات بيع الخضراوات والفواكه – التمور – المحامص والحلويات، والمطاعم)، إذْ تهدف هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت باللائحة التنفيذية للضريبة، وبالتزامن مع موسم الحج للتأكد من انضباط المنشآت المعنية بتقديم خدمات بيع التجزئة للحجاج.

وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها (عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية، عدم وجود عنوان المنشأة على الفواتير الضريبية، بالإضافة لإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة)، وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها بشكل مستمر إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات الضريبة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل, حجاج بيت الله لاستخدام تطبيق الهواتف الذكية الخاص بضريبة القيمة المضافة (VAT)، الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم غير مسجلة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).