ضبط 47 طنًا من معسل الفواكه المخالف في الرياض وجدة

ضبط 47 طنًا من معسل الفواكه المخالف في الرياض وجدة

2018/08/29
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1825
0
طباعة
المواطن - الرياض

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملاتها التفتيشية على المستودعات والمحلات المستوردة والموزعة لمنتجات التبغ في مدينتي الرياض وجدة، وضبطت أكثر من 47 طنًا من منتج “المعسل” بأنواع مختلفة، وذلك بعد ثبوت ارتفاع محتواها من مادة الجلسرين عن النسبة المقيدة 10%، والذي يُعد مخالفًا لمواصفة (التبغ المعسل برائحة الفواكه (GSO 1479/2011).

وأوضحت الغذاء والدواء، أن الفرق التفتيشية كثفت جولاتها على المستودعات والمحلات المستوردة والموزعة لمنتجات التبغ، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمراقبة منتجات التبغ، التي تسعى من خلالها إلى منع انتشار استخدام منتجات التبغ والمنتجات المغشوشة، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم