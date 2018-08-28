ضحية روما ينضم إلى مارسيليا الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده مع اللاعب الهولندي كيفن ستروتمان من صفوف نادي روما الإيطالي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بأوروبا يوم الجمعة المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي مارسيليا على تويتر، تعاقده مع اللاعب ستروتمان مقابل دفع 25 مليون يورو لصالح نادي روما.

وكانت تقارير صحافية إيطالية، ذكرت أن ستروتمان غضب من قرار مجلس إدارة نادي روما بالتخلي عنه وبيعه، رغم أن اللاعب الهولندي لم يرغب في ترك الجيالوروسي.

ويذكر أن ستروتمان شارك مع نادي روما في الموسم الماضي في 44 لقاء، وساهم في احتلال الجيالوروسي للمركز الثالث في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وبحث الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لنادي مارسيليا عن التعاقد مع ستروتمان، حيث سبق للثنائي العمل معًا في صفوف نادي روما.

وشعر ستروتمان بأن فرصه في المشاركة مع روما ستكون صعبة، وذلك بعد تعاقد الجيالوروسي مع العديد من اللاعبين المميزين في منطقة خط الوسط مثل “الفرنسي ستيفان نزونزي، بريان كريستانتي” ووجود اللاعب الإيطالي لورينزو بليغريني.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتم بالتعاقد مع اللاعب الهولندي كيفن ستروتمان في صيف عام 2015، لكن اللاعب الهولندي رفض الرحيل وقتها عن صفوف الجيالوروسي.