ضحية زيدان يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ45

المواطن - محمد سمعه

يحتفل اللاعب الإيطالي ماركو ماتيراتزي، مدافع إنتر ميلان الإيطالي السابق، بعيد ميلاده الـ45، اليوم الأحد.

ويذكر أن ماركو ماتيراتزي وُلد في التاسع عشر من أغسطس من عام 1973 في مدينة ليتشي الإيطالية، وبدأ اللاعب الإيطالي مسيرته الكروية مع نادي مارسالا الإيطالي في عام 1993 حيث كان اللاعب يبلغ وقتها من العمر 18 عامًا.

يُعد أبرز إنجاز في مسيرة اللاعب ماتيراتزي هو الفوز مع منتخب إيطاليا ببطولة كأس العالم عام 2006 بألمانيا، كما أن ماتيراتزي سجل هدفًا في المباراة النهائية في منتخب فرنسا حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الأصلي.

فاز ماتيراتزي كذلك بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي إنتر ميلان في عام 2010، كما تُوج بلقب كأس العالم للأندية في العام ذاته تحت قيادة المدرب الإسباني رفائيل بينتيز.

كما تُوج ماتيراتزي بلقب الدوري الإيطالي في خمس مناسبات وكان آخرهم في موسم 2009- 2010.

اختتم ماتيراتزي مسيرته الكروية في نادي تشيناين الصيني، ثم اعتزل المدافع الإيطالي المخضرم كرة القدم في عام 2016.

تعرض ماتيراتزي لنطحة شهيرة من قبل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم عام 2006 بألمانيا، حيث تسببت تلك النطحة في تعرض زيدان للطرد في المباراة النهائية.