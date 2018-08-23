ضخ 840 ألف م3 لخزانات المشاعر ثالث أيام التشريق

المواطن - واس

واصلت شركة المياه الوطنية جهودها في ضخ كميات المياه لشبكات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ، مؤكدة أن الأوضاع التشغيلية تسير وفق الخطط الموضوعة .

وأوضحت في بيان لها اليوم أن كميات المياه المستلمة لليوم الثاني عشر من شهر الحجة ” ثالث أيام التشريق ” من محطات تحليات المياه المالحة في خزانات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب من 840 ألف متر مكعب لخزانات المليون وخزانات المعيصم وخزانات عرفات ليصل إجمالي كميات المخزون الاستراتيجي والتشغيلي الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى الان إلى أكثر من 2 مليون و 60 ألف متر مكعب .

وبلغ إجمالي كميات المياه الموزعة للأربع وعشرين ساعة الماضية 890 ألف متر مكعب موزعة على النحو التالي : 608 آلاف متر ، لشبكة مدينة مكة المكرمة ، و 202 ألف متر مكعب للمشاعر المقدسة ، إضافة إلى 80 ألف متر مكعب لمحطات تعبئة الأشياب والمعبأة في الناقلات .

واستطاعت الشركة أن تواكب زيادة الطلب على المياه نظرا لزيادة عدد الحجاج ولم تشهد شركة المياه الوطنية أي انقطاعات على عملياتها التشغيلية في هذا اليوم مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة والصحة والبيئة مع مطابقة جميع عينات جودة المياه للمواصفات المعتمدة ومعالجة كافة البلاغات الواردة لنظام كومباس وتطبيق تروية للأجهزة الذكية والبالغة (339) بلاغا وفقاً لأعلى الممارسات المهنية .