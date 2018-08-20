ضخ 912 ألف م3 من المياه إلى خزان المليون وخزانات المعيصم وعرفات

المواطن - المشاعر المقدسة

بلغت كمية المياه التي ضختها شركة المياه الوطنية إلى خزان المليون وخزانات المعيصم وعرفات 912 ألف م3، قادمة من محطات تحلية المياه المالحة عبر خزانات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكشفت الشركة أن هذه الكمية هي الأعلى مقارنة مع الأعوام السابقة، ليصل إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي والتشغيل الفعلي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حتى الساعة، 2.200.000 م3.

وبلغ إجمالي كميات المياه الموزعة في الـ 24 ساعة الماضية 872 ألف م3 موزعة على النحو الآتي:

532 ألف م3 لشبكة مدينة مكة المكرمة،

و 217 ألف م3 لشبكة المشاعر المقدسة،

أما بالنسبة لمحطات تعبئة الأشياب فقد وصلت كمية المياه المعبَّأة في النقالات إلى 123 ألف م3 .

ولم يشهد قطاع التوزيع أي انقطاعات مؤثرة في عملياته التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالسلامة والصحة والبيئة مع مطابقة جميع عينات المياه للمواصفات المعتمدة ومعالجة مختلف البلاغات الواردة لنظام كومباز ونظام تروية للأجهزة الذكية، وفق أعلى الممارسات المهنية.