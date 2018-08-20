ضيوف الرحمن فوق جبل عرفات ينتظرون النفرة إلى مزدلفة مع غروب الشمس

المواطن - المشاعر المقدسة

يرافقهم الآلاف من رجال الأمن، وتغشاهم الرحمة ويباهي الله بهم ملائكته، إنهم الحجيج في يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس.

ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء ويقفون بها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.وقد أخذ الحجيج أماكنهم في جبل عرفات رافعين أكف الضراعة أن يتقبل حجهم ويعيدهم إلى بلادهم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

واتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج إلى عرفات.

وفي وقت سابق اليوم أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل ( خذوا عني مناسككم ).