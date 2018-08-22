ضيوف الملك من حجاج فلسطين: ننعم بخدمة الـVIP وفن التعامل وسام نعتز به

المواطن- المشاعر المقدسة

أجمع الحجاج من أسر وشهداء فلسطين المشمولون ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،والبالغ عددهم 1000 أن لا فروقات بين الضيوف فجمعيهم نالوا خدمة الـVIP.

وعلى الرغم من الحشود التي قدمت لمشعر منى لإكمال مناسك حجهم من كافة دول العالم لهذا العام إلا أن الضيافة السعودية كانت حاضرة في برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتمركز مخيم فلسطين بالقرب من الجمرات في ظل مسارات متعددة تسهيلاً لوصولهم لرمي الجمرات الثلاث في وقت قياسي دون تكبد عناء المشقة التي عُرف بها الحج والعودة مجدداً للمخيم.

ومن داخل المخيم يعمل 394 موظفاً وموظفة على مدار 24 ساعة سعياً لراحة الحجاج من الجنسين وفق خطة مجدولة لضمان وصول كافة الخدمات بدءاً بالمأكل والمشرب وانتهاء بمتطلبات المبيت في مخيمات مكيفة يصفها الحجاج بالضيافة الملكية.

وذكرت الحاجة الفلسطينية “فداء القيم” التي استشهد زوجها برصاص الاحتلال الإسرائيلي أن الحاج الفلسطيني تلقى أعلى درجات العناية والاهتمام من القائمين على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت أن فن التعامل مع العدد الهائل في المخيم كان وسام فخر واعتزاز للحجاج الذين تركوا أبناءهم وقطعوا مسافة 1500 كلم من أجل أداء حجة الإسلام.

وأكدت في الوقت نفسه؛ أن الموظفات اللاتي يعملن على خدمة الحاجة الفلسطينية يتمتعن باللباقة في الحديث والتوجيه، ناهيك عن مساعدات كبيرات السن في تناول الوجبات اليومية، وإمدادهن طوال ساعات اليوم بالمشروبات الباردة فضلاً عن القهوة والشاي بكافة أنواعهما.

وزادت أن من المواقف المشرفة والتي لا تنسى للموظفات التنازل التام عن راحتهن من أجل راحة الحاجة حتى في ساعات الليل المتأخرة.